Екатеринбург, 22 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом эвакуируют посетителей двух баз отдыха в районе озера Глухое. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

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Также эвакуации подлежит персонал. Кроме того, принято решение эвакуировать и садоводов из товарищества «Мирный». Причиной является угроза распространения огня на этот объект.

Вокруг садов сейчас готовят минерализованную полосу и готовятся к тушению огня. Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе озера Глухое возник 17 августа.