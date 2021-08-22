Под Екатеринбургом садоводов и отдыхающих эвакуируют из-за пожара
Екатеринбург, 22 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом эвакуируют посетителей двух баз отдыха в районе озера Глухое. Об этом сообщает областное управление МЧС.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области
Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»
Также эвакуации подлежит персонал. Кроме того, принято решение эвакуировать и садоводов из товарищества «Мирный». Причиной является угроза распространения огня на этот объект.
Вокруг садов сейчас готовят минерализованную полосу и готовятся к тушению огня. Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе озера Глухое возник 17 августа.