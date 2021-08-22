«Молодежка ОНФ» отмечает День Государственного флага по всей стране
Москва, 22 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум.
Триколор на суше и на воде, в окнах учебных заведений, на мотоциклах и катерах, в небе и на земле. «Молодёжка ОНФ» отмечает День Государственного флага России флешмобами, исполнением гимна страны на главных площадях городов с военными, народными оркестрами и хорами, донорством, а также акцией «Флаг в каждом окне». Сегодня участники команды по всей стране украшают российским триколором памятные и знаковые места Родины.
Так, саратовская «Молодёжка ОНФ» развернула флаг размером с футбольное поле на месте приземления первого космонавта Земли, в парке покорителей космоса. Кроме того, добровольцы совместно с МЧС России, Росгвардией и УМВД провели на Волге парад катеров, которые украсили российскими триколорами. В праздничный день ребята организовали концерт под окнами блокадников и вместе с жителями исполнили гимн России на главном городском проспекте им. Кирова.
Участники команды «Молодёжки ОНФ» и проекта «Тренер» совместно с Росгвардией по Воронежской области разместили 10-метровый триколор на площади Советского сквера. Также добровольцы нарисовали всем желающим прохожим аквагрим в виде российского флага.
Амурская команда совместно с солистами городского Дома культуры и оркестром ГУ МЧС России исполнила гимн России возле Триумфальной арки на площади Победы в Благовещенске. А после ребята развернули десятиметровый триколор.
Необычным способом отметили День государственного флага в Москве и Московской области. Участники столичной «Молодёжки ОНФ» объединили праздник с традиционной акцией #ОставайсяДонором и сдали кровь в Центре крови ФМБА России. Напомним, «Молодёжка ОНФ» проводит марафон совместно с Федеральным медико-биологическим агентством с апреля 2020 года.
Команда Московской области решила подарить праздник воспитанникам Лобненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Участники «Молодёжки ОНФ» провели для детей викторину на знание истории государственного флага.
Также добровольцы организовали для воспитанников развивающие игры, а затем украсили актовый зал триколорами. И вместе с детьми нарисовали российский флаг.
В Екатеринбурге триколоры размером 30×20 метров украсили историческую часть города — сквер, который местные жители называют Плотинкой. Также участники «Молодёжки ОНФ» записали поздравления от горожан, которые разместят в социальных сетях.
В Липецке команда провела праздничный флешмоб с российскими флагами на центральном стадионе «Металлург». Акцию поддержали общественные организации региона.
В Челябинске праздник отметили всероссийской акцией «Флаг в каждом окне». Команда украсила триколором окна главного корпуса Челябинского филиала Президентской академии.