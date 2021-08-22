Москва, 22 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум.

Триколор на суше и на воде, в окнах учебных заведений, на мотоциклах и катерах, в небе и на земле. «Молодёжка ОНФ» отмечает День Государственного флага России флешмобами, исполнением гимна страны на главных площадях городов с военными, народными оркестрами и хорами, донорством, а также акцией «Флаг в каждом окне». Сегодня участники команды по всей стране украшают российским триколором памятные и знаковые места Родины.

Wanwa Российский триколор

«Каждый год «Молодёжка ОНФ» широко отмечает День Государственного флага России. Участники команды украшают триколорами площади и скверы, окна и фасады домов. Флаг — это символ и история нашей страны. На каждом мероприятии мы всегда с гордостью несем флаги России и для нас это особая честь», — отметил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Так, саратовская «Молодёжка ОНФ» развернула флаг размером с футбольное поле на месте приземления первого космонавта Земли, в парке покорителей космоса. Кроме того, добровольцы совместно с МЧС России, Росгвардией и УМВД провели на Волге парад катеров, которые украсили российскими триколорами. В праздничный день ребята организовали концерт под окнами блокадников и вместе с жителями исполнили гимн России на главном городском проспекте им. Кирова.

Участники команды «Молодёжки ОНФ» и проекта «Тренер» совместно с Росгвардией по Воронежской области разместили 10-метровый триколор на площади Советского сквера. Также добровольцы нарисовали всем желающим прохожим аквагрим в виде российского флага.

Амурская команда совместно с солистами городского Дома культуры и оркестром ГУ МЧС России исполнила гимн России возле Триумфальной арки на площади Победы в Благовещенске. А после ребята развернули десятиметровый триколор.

Необычным способом отметили День государственного флага в Москве и Московской области. Участники столичной «Молодёжки ОНФ» объединили праздник с традиционной акцией #ОставайсяДонором и сдали кровь в Центре крови ФМБА России. Напомним, «Молодёжка ОНФ» проводит марафон совместно с Федеральным медико-биологическим агентством с апреля 2020 года.

«Объединить День флага и донорскую акцию — это отличная и интересная идея. У нас не так много донорских праздников, всего два, поэтому здорово сдачу крови связывать с государственными праздниками. Это своего рода проявление патриотизма, что может быть ярче проявления целостности народа через такую добрую акцию — пойти и помочь ближнему», — сказала заведующая отделом комплектования донорских кадров Центра крови ФМБА России Дарья Малышева.

Команда Московской области решила подарить праздник воспитанникам Лобненского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Участники «Молодёжки ОНФ» провели для детей викторину на знание истории государственного флага.

«Ребята показали очень хорошие знания истории российского флага и нашей страны. Мы подарили им триколоры, чтобы они смогли повесить их у себя дома и гордиться символом государства», — сказал участник «Молодёжки ОНФ» в Московской области Антон Выборнов.

Также добровольцы организовали для воспитанников развивающие игры, а затем украсили актовый зал триколорами. И вместе с детьми нарисовали российский флаг.

«Мы очень благодарны нашим друзьям «снегирям» за то, что уже не первый раз навещают деток. Такие мероприятия очень нужны. Ребята получают новые знания о стране, и, самое главное, — общение», — рассказала специалист по реабилитационной работе в социальной сфере Вера Панова.

В Екатеринбурге триколоры размером 30×20 метров украсили историческую часть города — сквер, который местные жители называют Плотинкой. Также участники «Молодёжки ОНФ» записали поздравления от горожан, которые разместят в социальных сетях.

В Липецке команда провела праздничный флешмоб с российскими флагами на центральном стадионе «Металлург». Акцию поддержали общественные организации региона.

В Челябинске праздник отметили всероссийской акцией «Флаг в каждом окне». Команда украсила триколором окна главного корпуса Челябинского филиала Президентской академии.