Вашингтон, 22 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США обновлённый план формирования спутниковой группировки Starlink, предусматривающий использование ракет Starship. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

В настоящее время компания SpaceX использует для развёртывания группировки системы спутникового интернета Starlink ракеты-носители Falcon 9. Параллельно в SpaceX работают над сверхтяжёлой ракетой Starship, подготавливая её к первому орбитальному полёту.

Новый план SpaceX по развёртыванию второго этапа группировки Starlink предусматривает два сценария. При одном из этих сценариев компания продолжит запускать спутники ракетами Falcon 9, при втором — перейдёт на Starship.

В SpaceX отмечают, что это позволит увеличить размер спутников, а также более равномерно распределить их по орбите. Такое решение повысит пропускную способность спутникового интернета и обеспечит большее покрытие.