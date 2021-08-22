Нижнекамск, Татарстан, 22 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Нижнекамский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» нанес поражение с разгромным счетом пекинской команде «Куньлунь» в товарищеском матче. Об этом 22 августа сообщает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду «Нефтехим-Арены» в Нижнекамске и закончилась победой гостей со счетом 7:1.

В составе победителей голы на свой счет записали Тимофей Барсуков (11-я минута), Тимур Шарифьянов (12-я), оформивший в матче дубль американский форвард клуба Дэн Секстон (20-я и 54-я, обе в большинстве), Ансель Галимов (34-я, в большинстве), Тимур Хафизов (40-я) и Булат Шафигуллин (59-я).

Автором единственной забитой шайбы «Куньлуня» стал форвард Брэндон Ип (42-я, в большинстве).

Отметим, в первом матче нового регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 2 сентября также встретится с пекинским клубом «Куньлунь».