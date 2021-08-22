Нижнекамск, Татарстан, 22 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Нижнекамский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал соглашение с нападающим Анселем Галимовым. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба команды из Нижнекамска.

Hcnh.ru Хоккейный клуб «Нефтехимик»

При этом 30-летний хоккеист является воспитанником «Нефтехимика» и за время своей карьеры в КХЛ играл за новокузнецкий «Металлург», московское «Динамо», омский «Авангард», череповецкий «Северсталь», московский «Спартак» и «Сочи».

Отметим, в прошлом сезоне Ансель Галимов сыграл в составе «Сочи» в 48 матчах регулярного чемпионата лиги и смог набрать в них шесть (две шайбы + четыре голевых паса) очков.

Напомним, новый сезон в КХЛ начнется 1 сентября матчем между омским клубом «Авангард» и московской командой ЦСКА. «Нефтехимик» начнет сезон 2 сентября домашним матчем с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар».