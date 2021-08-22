Москва, 22 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Кинотеатры в нескольких городах России проведут показ отреставрированной версии фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Об этом сообщает пресс-служба Мосфильма.

Kinopoisk.ru Постер фильма «Москва слезам не верит»

Перед повторным прокатом специалисты Мосфильма провели полную реставрацию звука и изображения фильма. Выпуск в повторный прокат состоится 26 августа, он будет приурочен к 40-летию награждения фильма кинопремией «Оскар».

Премьерный показ отреставрированной версии состоится 25 августа в московском кинотеатре «Формула кино ЦДМ». 27 августа в День Российского кино в кинотеатре «Формула кино Европа» пройдёт специальный показ с участием актёров фильма и обсуждением картины после просмотра.

Мелодраматический фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел в 1979 году. Фильм завоевал любовь зрителей, став лидером проката в СССР в 1980 году.