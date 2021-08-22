Самара, 22 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Военнослужащие российской армии направляются на помощь спасателям для тушения пожара в Борском районе Самарской области. Об этом 22 августа сообщает ГТРК Самара.

Carl Osbourn Лесной пожар

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"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина для тушения природного пожара в Борском районе Самарской области направлены более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона», — передают журналисты сообщение пресс-службы Центрального военного округа.

Также сообщается, что для тушения пожара в регион дополнительно прибывают десять единиц специальной военной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что лесной пожар перекинулся с населенного пункта Гвардейцы Борского района Самарской области на территорию нацпарка Бузулукский бор. Площадь пожара составляет 100 га.