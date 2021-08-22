Санкт-Петербург, 22 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Двое пешеходов, в том числе ребенок, а также велосипедист пострадали в результате наезда автомобиля, столкнувшегося с другим транспортным средством в Кировском районе Санкт-Петербурга в воскресенье, 22 августа. Двое пострадавших в этом ДТП находятся в тяжелом состоянии.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 10:43 мск на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Народного Ополчения столкнулись автомобили Ford C-Max и Ford Focus.

«При столкновении одна из машин откатилась в сторону регулируемого пешеходного перехода, по которому переходили дорогу пешеходы», — пояснили в Главке МВД.

От наезда пострадали шестилетняя девочка, 35-летняя женщина, предположительно, являющаяся матерью девочки, а также 38-летний велосипедист.

Женщина и девочка доставлены в больницу в тяжелом состоянии, мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

«По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД.