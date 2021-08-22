Казань, 22 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче за третье место предсезонного Кубка чемпионов, который проходит в Казани. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра прошла на льду казанской «Татнефть-Арены» и закончилась со счетом 3:1 в пользу команды из Магнитогорска.

В составе победителей голами отличились Григорий Дронов (23-я минута, при игре 5×3), Николай Голдобин (26-я, в большинстве) и Никита Коростелёв (52-я).

У «Салавата Юлаева» голами отличились Сергей Шмелёв (17-я) и Данил Башкиров (59-я, при игре 6×5).

Отметим, в первом матче нового регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» 2 сентября сыграет на выезде с екатеринбургской командой «Автомобилист», а «Салават Юлаев» днем позже проведет гостевую игру с «Барысом» из Нур-Султана.