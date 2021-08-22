Уфа, 22 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Пожар на Инзерских зубчатках в Башкирии полностью ликвидирован. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба центра управления республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Сообщается, что, начиная с 13 августа, спасатели, волонтеры боролись с огнем в этом районе.

«Однако далась эта победа совсем не просто. Пламя окружило хребты с двух сторон и грозило перейти на заповедную зону. Было принято решение сделать опашку вдоль реки. Такая стратегия сработала — огонь остановился буквально в нескольких метрах от заповедника. Площадь в 190 га в районе горных массивов «Хребет Кумардак» и «Инзерские зубчатки» свободна от пожаров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время в Башкирии продолжают действовать 11 лесных пожаров на общей площади 447,16 га.