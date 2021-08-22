22 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент с мэром украинской столицы Виталием Кличко, которому не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту «Борисполь».

Оксана Переможенко, , 15:01 — REGNUM Мэру украинской столицы Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту «Борисполь». Об этом Кличко сообщил 22 августа на своем телеграм-канале.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Охранник, который не пропускал мэра Киева, сказал, что Виталия Кличко «нет в списках».

«Прибыл в аэропорт «Борисполь», где, по протоколу как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — отметил глава украинской столицы.

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Инцидент обсудили на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook, а также на телеграм-каналах PavlovskyNews и «Первый независимый». Многие отметили, что так, как поступили с Кличко, при всех «но», власти делать не стоило.

«Так его ещё никто не опускал», — отреагировала Тамара Ф.

«Я противник Кличко и его действий в Киеве, но и такие меры — явный перебор. Очень недостойно ведут борьбу действующие политиканы», — пишет Наталья П.

Аэропорт Борисполь. Украина Deleuran

«Не тот уже Виталя, на ринге он был совсем другой…» — отметил Vovan N.

«Чтобы это значило? У царя в немилости?» — спросила Лилия О.

«Да уж… Артист-юморист (Зеленский — О. П.) сделал спортсмена…» — написал Олег Г.

«Нет слов. Даже как-то жаль Кличко…» — отреагировал Александр Н.

«Стыдно за страну, где представители высшей власти устраивают подленькие «нежданчики» друг другу! Вы — государственные люди, а ведете себя, как склочные торговки с рынка!» — пишет Таисия.

«Ну как это не пустить мэра Киева?! Какой бы он ни был, его же люди выбрали… Какое же Зеля *овно», — написала Irena T.

«А так всегда бывает с предателями своего народа! Ты… самым активным образом уничтожал свою страну на вашем майдане! Сдавал… ее под внешнее управление, отправлял и спонсировал убийства мирных людей в Донбассе!..» — эмоционально отреагировал читатель под псевдонимом «Тьма сгущается».

«Прорывайтесь, Виталий Владимирович! Хочется зрелищ!» — добавил Александр.

«Верно, что не пустили, пускай в городе порядок наводит», — написал Piter N.

«Индейцы дерутся за право первому подать лапу белому человеку», — с сарказмом добавил Nick N.

«Какое позорище, надо же так себя не уважать», — отметил Александр Б.

«Это ему ответочка за неявку на совещание СНБО», — подытожила Ирина219.

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