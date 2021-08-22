Москва, 22 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Самой популярной моделью китайского бренда Haval в России по итогам июля впервые стал кроссовер Jolion. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Haval Haval Jolion

За первые семь месяцев 2021 года в России было продано более 19 тысяч автомобилей Haval. Это позволило компании остаться лидером по объёму продаж в России среди китайских производителей.

Самой популярной моделью Haval в начале года был кроссовер F7. В мае компания представила новую модель Jolion, которая стала бестселлером в июле.

В настоящее время в России представлены четыре модели Haval, производимые на заводе компании в Тульской области. В следующие три года китайская компания планирует представить на российском рынке четыре новых модели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на долю южнокорейских компаний пришлась четверть объёмов продаж новых легковых автомобилей в России в первой половине 2021 года.