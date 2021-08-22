Париж, 22 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди из-за травмы плеча вынужден будет пропустить примерно три недели. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба команды из Парижа.

Мауро Икарди

28-летний аргентинский футболист получил травму в матче третьего тура французской Лиги 1 с командой «Брест» и покинул стадион с перемотанной правой рукой и фиксатором.

Также указывается, что игрок смог избежать перелома, однако сильно ушиб руку, и из-за этого вынужден будет пропустить несколько недель.

Отметим, 21 августа «ПСЖ» уверенно обыграл команду «Брест» со счетом 4:2 в матче третьего тура французской Лиги 1.