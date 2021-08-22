В Самарской области ожидается гроза с градом
Самара, 22 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Гроза с градом ожидается в Самарской области. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
ИА REGNUM
Гроза
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Сообщается, что в регионе объявлен желтый уровень опасности. Так, в ближайшее время в области ожидается ливень с грозой, возможен град.
Спасатели рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области жара вновь побила температурный рекорд 1935 года.