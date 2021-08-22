Москва, , 14:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что происходящие в Афганистане драматические события напрямую влияют на безопасность России. Об этом глава государства сказал сегодня, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Боевик Цитата из к/ф «Кандагар». реж Андрей Кавун. 2009. Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который также выдвинулся в Государственную думу от «Единой России» рассказал президенту, что российское внешнеполитическое ведомство начало переговоры с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, который из страны не сбежал и пользуется некоторым авторитетом.

Российский лидер с иронией отметил, что МИД РФ занимает наступательную позицию и ему даже приходится напоминать министру иностранных дел, что он не министр обороны.

Но в целом ситуация в Афганистане, по словам Путина очень серьезная, и имеет прямое отношение к безопасности России. Путин подчеркнул, что Москва не хочет, чтобы толпы беженцев из Афганистана хлынули на территорию России, а среди них были бы боевики.

«Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны», — сказал президент России.