Самара, 22 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. 440 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 86 285 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области констатировали смерть 3024 пациентов с COVID-19, в том числе в минувшие сутки скончались 23 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе с вирусом справились 75 329 человек, в том числе в минувшие 24 часа победили инфекцию 204 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 августа, в регионе за сутки выявили 442 случая заражения коронавирусом.