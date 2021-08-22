Москва, , 14:01 — REGNUM Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, который возглавляет предвыборный список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу, заявил, что новые города в Сибири, о которых он уже не раз говорил, можно построить до 2030 года при приемлемых капиталовложениях. Об этом Шойгу заявил сегодня, 22 августа, на встрече актива «Единой России! с президентом страны Владимиром Путиным.

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«У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность. Для этого там есть все возможности», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу ранее предложил построить пять новых городов в Сибири, которые бы стали мощными экономическими центрами.