Кубинка, Московская область, 22 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Новейшая парашютная система для бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» впервые представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Технодинамика».

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Разработанная холдингом Ростеха грузовая парашютная система стала одной из главных новинок форума. Унифицированная система может использоваться для техники полётной массой до 18 тонн, включая бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ». Генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков рассказал, что предварительные испытания новой парашютной системы будут завершены к концу 2021 года.

Также на форуме представлена грузовая управляемая парашютная система «Горизонталь-4000», проходящая стадию предварительных испытаний. Парашют грузоподъёмностью до 4 тонн оснащён автоматической системой, позволяющей дистанционно управлять им с земли.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит в выставочном центре «Патриот» с 22 по 28 августа. На форуме демонстрируются технические достижения военно-промышленного комплекса.