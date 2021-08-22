Симферополь, , 13:42 — REGNUM Для жителей Крыма российский триколор — это символ долгожданного возвращения домой, в Россию. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов, поздравляя жителей региона с Днём государственного влага России.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Государственный флаг символизирует единство народов нашей страны, напоминает о нашей общей истории и судьбе, о славных победах и достижениях нашего Отечества, пробуждает чувство гордости за Россию. Во все времена нести флаги и знамена доверяли самым достойным. Государственный флаг рядом с нами во время самых значимых и торжественных событий», — написал Аксёнов.

«У крымчан особое отношение к легендарному триколору. Он стал для нас символом победы Крымской весны и долгожданного возвращения домой, символом успехов нашего российского полуострова и уверенности в завтрашнем дне», — добавил глава Крыма.

22 августа Россия отмечает День государственного флага — в этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление об утверждении официального флага России.