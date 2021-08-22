Флоренция, Италия, 22 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» отклонил предложение мадридской команды «Атлетико» по продаже своего сербского форварда Душана Влаховича. Об этом 22 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо намерен продлить соглашение с 21-летним футболистом до 2026 года с ежегодной зарплатой €4 млн.

При этом накануне стало известно, что «Атлетико» договорился с игроком об условиях его контракта.

Отметим, в прошлом сезоне Душан Влахович сыграл в составе «Фиорентины» в 37 матчах и отличился в них 21 голом, а также был признан лучшим молодым игроком итальянского чемпионата.