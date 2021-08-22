Грозный, 22 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В ближайшее время газон на «Ахмат-Арене», которая является домашним стадионом футбольного грозненского клуба «Ахмат», будет восстановлен. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе команды из Грозного.

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«Газон на «Ахмат-Арене» будет восстановлен в ближайшее время», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там уточнили, что, вероятнее всего, на состояние домашнего поля «Ахмата» повлияла аномальная жара, так как в регионе почти два месяца стояла температура воздуха +35… +40 °C.

«Агрономическая служба стадиона проводит мероприятия по улучшению газона; он засеян семенами импортного производства, первые всходы уже есть, ведутся все необходимые работы, чтобы газон принял зеленый цвет уже в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Российская премьер-лига (РПЛ) вынесла предупреждения грозненскому «Ахмату» и «Сочи» из-за неудовлетворительного качества полей и приостановила действие сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростов».