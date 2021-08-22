Москва, , 13:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил надежду, что партия «Единая Россия» сможет сохранить свои ведущие позиции в Государственной думе VIII созыва. Об этом российский лидер заявил сегодня, 22 августа, на встрече с представителями правящей партии.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Я очень рассчитываю на то, что «Единая Россия» сохранит свои позиции и будет иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны», — сказал Путин.

он также подчеркнул, что предложенная предвыборная программа партии — это живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в мире и стране.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы пройдут с 17 по 19 сентября. Половина депутатов Госдумы будет избрана по партийным спискам, вторая половина — по одномандатным округам.