Медведевский район, Марий Эл, 22 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. По состоянию на утро 22 августа, площадь активного горения лесного фонда в Марий Эл составляет 66,5 гектаров. Площадь территории, пройденная огнем, превысила 921 гектар, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Последствия лесного пожара в Марий Эл

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По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара принимают участие около 1 тыс. человек и 173 единицы техники. Работают три борта авиации. За предыдущие сутки на очаги возгорания было совершено 66 сбросов воды общим объемом около 200 тонн.

С утра 22 августа на пожаре работают два борта МЧС России и два борта Минобороны РФ, уточнил врио главы управления МЧС по Марий Эл Алексей Сабадырев. В посменном режиме в тушении участвуют около 500 добровольцев.

«Как и планировали накануне, днем будет проведена пересменка добровольцев, чтобы работа была более энергичной. По прогнозам обещают сильный ветер — 17−18 метров в секунду. Это может быть некоторым препятствием. Все остальное организовано, люди на месте и всем обеспечены», — подчеркнул глава Марий Эл Александр Евстифеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор, позднее эвакуировали и поселок Студенка. Всего из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

С 19 августа на пожаре применяется авиация, проводится окарауливание и опашка населенных пунктов.

Накануне к работе подключилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Кировской области. Оперативная группа управления МЧС по Марий Эл работает в круглосуточном режиме. Межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС и тушения пожара возглавляет врио начальника марийского спасательного ведомства Алексей Сабадырев.

На всей территории республики продолжает действовать режим ЧС.

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