Киев, , 13:31 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая сегодня, 22 августа, прибыла на Украину с официальным визитом. Кличко опубликовал видеозапись инцидента на своем Telegram-канале.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Кличко, по протоколу, он, как мэр Киева, должен был встречать Меркель в аэропорту. Именно так происходило во время её предыдущих визитов. Однако сейчас Кличко в аэропорт не пустили сотрудники безопасности.

«Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — заявил Кличко.

При этом на видеозаписи сотрудник безопасности говорит, что не может пропустить Кличко, так как того нет в списках.

Мэр Киева крайне возмущен таким положением дел и считает, что за инцидентом стоит министерство иностранных дел Украины.

«Поэтому интересно: в «проевропейском» Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — возмущается Кличко.

Стоит отметить, что в 2016 году мэра Кличко не пустили на торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное 20-й годовщине принятия Конституции Украины.