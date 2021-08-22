Пермь, 22 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки зафиксировали ещё 477 случаев заражения коронавирусом. 95 новых пациентов проходят лечение в больницах, сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 83 496 заразившихся. Выздоровели 74 433 человека.

В больницах находится 3517 граждан. Скончались от COVID-19 уже 3850 пациентов.