Вашингтон, 22 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приостановило контракт с американской компанией SpaceX по разработке лунного модуля из-за судебного иска от Blue Origin. Об этом сообщает портал Space.com.

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NASA объявило итоги конкурса на разработку посадочного лунного модуля в рамках программы «Артемида» в апреле 2021 года. Победителем была признана компания SpaceX, получившая контракт на сумму около $2,94 млрд.

Это решение попыталась оспорить компания Blue Origin, также претендовавшая на контракт. Сначала руководство Blue Origin обратилось в Счётную палату США, однако там оставили контракт в силе.

После этого компания подала иск в министерство юстиции США. В Blue Origin считают, что этот контракт расширит монополию SpaceX в сфере космических программ.

Агентство NASA добровольно приостановило контракт со SpaceX на время рассмотрения иска Blue Origin. Все стороны согласились ускорить судебные разбирательства, которые должны завершиться 1 ноября 2021 года.