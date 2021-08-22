Нижний Новгород, 22 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Продолжается ликвидация пожара в заповеднике имени Петра Смидовича на пограничных территориях Мордовии и Нижегородской области. Борьбу с огнем в круглосуточном режиме ведут более 1,5 тыс. спасателей из шести регионов России, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Нижегородской области.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Пожарная техника

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Для тушения огня и недопущения его распространения на территории Нижегородской области создано семь боевых участков — два с западной и пять с восточной стороны. Работают аэромобильные группировки управлений МЧС Москвы, Московской, Ульяновской, Пензенской, Владимирской и Рязанской областей, задействованы силы Росгвардии и Минобороны России.

От Ногинского спасательного центра МЧС России развернут насосно-рукавный комплекс «Шквал», а также высокопроизводительный насосно-рукавный комплекс «Водолей» из пожарно-спасательного центра Москвы. Задействованы пожарные поезда и авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в «Заповедной Мордовии» пытаются ликвидировать с 3 августа. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 мск 22 августа, на территории заповедника наблюдаются два очага пожара, площадь, пройденная огнем, достигла 6,922 тыс. гектаров. В граничащем с землями заповедника ЗАТО Саров повторно был введен режим ЧС. Вечером 20 августа в Нижегородскую область прибыл замминистра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.