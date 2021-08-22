Кальяри, Италия, 22 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Кальяри» намерен арендовать румынского защитника туринской команды «Ювентус» Раду Дрэгушина. Об этом 22 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом действующий контракт 19-летнего футболиста с туринской командой рассчитан до лета 2025 года, а его примерная трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет €3 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Рад Дрэгушин, являющийся воспитанником «Ювентуса», провел в составе туринского клуба один матч и не отметился в нем никакими результативными действиями.