Вашингтон, 22 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Сценарист и продюсер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве с компанией Netflix. Об этом сообщает журнал Variety.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

По условиям сделки Хиссрик будет писать сценарии, руководить производством и заниматься другими проектами для стримингового сервиса. Планируется, что она совместит работу над новыми проектами с производством третьего сезона сериала «Ведьмак».

Это соглашение свидетельствует о долгосрочных планах Netflix по развитию франшизы «Ведьмак». Известно, что Хиссрик является исполнительным продюсером сериала «Ведьмак: Происхождение», который станет приквелом основного сериала. Также она задействована в производстве анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка».

Премьера первого сезона сериала «Ведьмак» по мотивам романов польского писателя Анджея Сапковского состоялась в декабре 2019 года. В декабре 2021 года должен выйти второй сезон этого проекта.