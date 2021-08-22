Москва, 22 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, по случаю празднования Дня государственного флага принял участие в церемонии поднятия флага России. Мероприятие прошло в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Wanwa Российский триколор

О готовности поднять российский флаг главе государства доложил начальник почетного караула. После это бело-сине-красное полотнище поднялось под исполнение президентским оркестром композиции «Славься» Михаила Глинки.

Церемония завершилась исполнением гимна России. На ней также присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие политические и общественный деятели России.

Тут же, на Поклонной горе, глава государства проведет встречу, на которой планируется обсудить предложения граждан для реализации после выборов в сентябре 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День государственного флага установлен в 1994 году президентским указом и отмечается 22 августа. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные триколору.