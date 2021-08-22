Париж, 22 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ведет переговоры с командой североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Об этом 22 августа сообщает The Mirror.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По информации источника, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хотел бы, чтобы перед завершением своей карьеры 34-летний аргентинский нападающий сыграл в американском клубе и уже провел с игроком переговоры на эту тему.

Также указывается, что сам форвард недавно приобрел в Майами несколько домов.

Отметим, Лионель Месси с 2005 года играл за команду «Барселона» и его контракт с каталонским клубом истек в июне нынешнего года, а 5 августа стало известно, что соглашение с футболистом не будет продлено, после чего он перешёл в «ПСЖ».