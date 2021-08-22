Берлин, 22 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Принадлежащий компании Volkswagen завод в Вольфсбурге переходит на одну рабочую смену. Об этом сообщает агентство Reuters.

Volkswagen. Производство

Завод Volkswagen в Вольфсбурге является крупнейшим в мире предприятием по производству автомобилей. Территория завода занимает площадь чуть менее 6,5 квадратных километров, на нём работает около 60 тысяч человек.

С 23 августа Volkswagen переведёт этот завод на одну рабочую смену из-за сбоев в поставках комплектующих. В прошлом месяце в Volkswagen заявили, что им придётся ограничить объём производства в третьем квартале 2021 года.

Ранее о временной приостановке заводов объявили и другие мировые производители. Например, Toyota остановит производство на 14 заводах по всей Японии на различный период времени. Из-за этого в сентябре производственные планы японской компании сократятся на 40%.

Дефицит электронных компонентов в автомобилестроительной промышленности возник в конце 2020 года. Нехватка сохранилась и в первой половине текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в министерстве экономики Тайваня заявили, что мировой рынок электронных комплектующих для автомобилестроительной промышленности стабилизируется к последнему кварталу 2021 года.