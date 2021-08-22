Ливерпуль, Великобритания, 22 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» в настоящее время обсуждает последние детали нового соглашения со своим полузащитником Джорданом Хендерсоном. Об этом 22 августа сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, в настоящее время руководство команды из Ливерпуля обсуждает с 31-летним футболистом последние пункты нового контракта, который будут рассчитан до 2024 года.

Отметим, в минувшем сезоне Джордан Хендерсон сыграл в составе «Ливерпуля» в 28 матчах и отличился в них одним голом и одной результативной передачей.