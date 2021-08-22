В Уфе в результате ДТП погиб мотоциклист
Уфа, 22 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Мотоциклист скончался в результате ДТП с легковым автомобилем в Уфе. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.
Сообщается, что ДТП произошло днем 22 августа в Ленинском районе Уфы.
По предварительной информации, автомобиль «Volkswagen Tiguan», за рулем которого находился 36-летний житель Уфы, ехал по Алексеевскому шоссе. В какой-то момент автомобиль стал поворачивать налево в направлении микрорайона Затон. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом «Honda СВ-400».
«В результате ДТП мотоциклист, неустановленный мужчина на вид 30 лет, скончался до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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