Уфа, 22 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сильная жара до +40°С сохранится в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Health.mil Жара

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Сообщается, что 23 и 24 августа в регионе ожидается сильная жара до +40°С, а с 23 по 26 августа в некоторых районах республики сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.

Отмечается, что днем 23 августа в Башкирии ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что 21 августа в Башкирии был побит температурный рекорд 2016 года.