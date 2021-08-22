В Башкирии ожидается жара до +40°С
Уфа, 22 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сильная жара до +40°С сохранится в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Health.mil
Жара
Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»
Сообщается, что 23 и 24 августа в регионе ожидается сильная жара до +40°С, а с 23 по 26 августа в некоторых районах республики сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 °C и более.
Отмечается, что днем 23 августа в Башкирии ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.
РанееИА REGNUM сообщало о том, что 21 августа в Башкирии был побит температурный рекорд 2016 года.