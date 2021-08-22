Калгари, Канада, 22 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российская женская сборная по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче женского чемпионата мира (ЧМ) по хоккею, который проходит в Калгари (Канада). Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду «УинСпорт-Арены» в Калгари и закончилась в пользу российских хоккеисток со счетом 3:1.

В составе сборной России голами отличились Валерия Павлова (31-я, в большинстве), Виктория Кулишова (32-я) и Мария Баталова (58-я).

Автором единственной шайбы команды Швейцарии стала Алина Мюллер (11-я).

Отметим, в следующем матче сборная России 23 августа встретится с командой Канады, с которой швейцарские хоккеистки сыграют 25 августа.