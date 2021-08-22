Москва, 22 августа, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Возобновление пусков ракет-носителей «Стрела», разработанных в ВПК «НПО машиностроения», с космодрома «Байконур» не планируется. Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Александр Леонов в интервью ТАСС.

Roscosmos.ru Байконур

Лёгкая ракета-носитель «Стрела» была разработана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Последний пуск ракеты «Стрела» с космодрома «Байконур» был произведён в 2014 году.

«По многим причинам планов по возобновлению пусков ракет-носителей «Стрела» с космодрома «Байконур» нет», — заявил Леонов.

Он добавил, что имевшиеся на «Байконуре» шахтные пусковые установки для ракет этого типа были переданы в АО «ЦЭНКИ».

Всего с «Байконура» было проведено три пуска ракет-носителей «Стрела». Первый испытательный запуск с макетом спутника состоялся в 2003 году. В 2013 и 2014 годах ракеты этого типа использовались для запуска спутников «Кондор» и «Кондор-Э».