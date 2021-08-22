Калуга, 22 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 августа. Днём ранее, 21 августа, в регионе был зарегистрирован 121 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 951 человека, 40 тыс. 437 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 554 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.