Одесса, Украина, 22 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Британский кинорежиссер Терри Гиллиам на Одесском международном кинофестивале, получая награду за вклад мировое киноискусство, поблагодарил Россию вместо Украины. Видеозапись разошлась в сети интернет.

Цитатат из к/ф «Броненосец Потемкин». реж Сергей Эйзенштейн. 1925. СССР На защите судна

Терри Гиллиаму была вручена награда за вклад в мировое киноискусство. Выступая с речью на сцене, он сказал: Thank you Russia. Thank you Odessa («Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса»). После этого зрители в зале стали возмущаться.

Гиллиам понял, что он ошибся, и сказал, что это Россия его запутала. Он также отметил, что из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью».