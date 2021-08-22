Уфа, 22 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Сотрудник МЧС реанимировал утонувшего в водоеме ребенка в Башкирии. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 20 июля на противопожарном водоеме микрорайона Юго-Западный начальник специальной пожарно-спасательной части № 732 специального управления ФПС № 103 МЧС РФ с семьей отдыхал на пляже. В какой-то момент, девочка увидела лежащего в воде мальчика, который уже не подавал признаков жизни, и сообщила об этом отдыхающим.

Отмечается, что сотрудник спасательного ведомства сразу же бросился на помощь ребенку.

«Неизвестно, сколько ребенок провел под водой, окружающие думали, что мальчик мертв. Александр Семенович взялся за него, целых семь минут, пока ехала скорая, он пытался вернуть ребенка к жизни. Делал искусственное дыхание, массаж сердца, хоть вокруг и говорили, что мальчику уже ничем не поможешь, он не отпускал ребенка ни на секунду, все время делая реанимационные действия. Не останавливался, бился до последнего, и вот чудо — ребенок очнулся. Очнулся, смотрит на него, и говорит: «Я чуть не умер». А ему говорят, не чуть, а реально умер, благодаря вот Александру ты теперь жив», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В это время прибыла машина скорой медицинской помощи, и десятилетнего мальчика передали медикам. Ребенка отвезли в реанимацию. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.