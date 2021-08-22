Лас-Вегас, США, 22 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо уступил представителю Кубы Йорденису Угасу в поединке за звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, который проходил в Лас-Вегасе (США). Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) SUNIL GROVER Мэнни Пакьяо

По итогам всех 12 заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 113−115, 113−115, 112−116 отдали победу кубинскому спортсмену.

При этом первоначально Пакьяо должен был провести поединок с Эрролом Спенсом из США, однако тот снялся с боя по медицинским показателям.

Отметим, это восьмое поражение в активе 42-летнего Мэнни Пакьяо при 62 победах (39 — нокаутом) и двух поражениях. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. При этом также он долго считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.

Для 35-летнего Йордениса Угаса эта победа стала 27-я (12 — нокаутом) при четырех поражениях. Кубинец стал обладателем титула регулярного чемпиона мира WBA в сентябре прошлого году, когда победил представителя США Абеля Рамоса.