Москва, 22 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 20 564 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 22 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 20 564 новых случая заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. При этом 7,6% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 762 человека. Полностью выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 15 414 человек.

В Москве ситуация с коронавирусом медленно улучшается, за сутки выявлен 1661 новый случай заражения. Далее следует Санкт-Петербург — 1481 случай заражения. На третьем месте Московская область — 1184 случая заражения.