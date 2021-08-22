Бильбао, Испания, 22 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» и команда из Бильбао «Атлетик» сыграли боевую ничью в матче второго тура испанской Примеры. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг ФК «Барселона»

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол защитника хозяев Иньиго Мартинес, забитый на 50-й минуте, каталонцы ответили мячом французского форварда Мемфиса Депая, отличившегося на 75-й минуте.

Отметим, в следующем туре «Атлетик» 28 августа на выезде сыграет с клубом «Сельта», а «Барселона» днем позже примет у себя команду «Хетафе».