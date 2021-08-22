* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:31 — REGNUM Посол Российской Федерации в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросило содействия Москвы в налаживании политического диалога с военизированными группировками таджиков в Панджшерском ущелье. Об этом Жирнов рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Афганистан

Напомним, что 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Афганистан, а президент Ашраф Гани бежал из страны. Однако вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь он является главой государства. Он переместился в Панджшерское ущелье, где проживают таджики. Лидер афганских таджиков, сын Ахмада Шаха Масуда — Ахмад Масуд заявил, что готов оказать сопротивление «талибам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и попросил международной помощи. Однако, до боевых действий дело пока не дошло.

Жирнов рассказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили содействия Москвы в налаживании диалога с таджикскими силами.

«У нас сегодня был в посольстве высокопоставленный представитель политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и он просил, зная, что Россия пользуется большим авторитетом в Афганистане у разных политических сил, просил нас передать панджшерцам политический сигнал», — рассказал посол России.