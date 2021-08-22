Лондон, 22 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) признало, что планируемая сделка по слиянию американской корпорации Nvidia и британской компании ARM может существенно снизить конкуренцию на рынке. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В сентябре 2020 года американская компания Nvidia договорилась о приобретении британского разработчика архитектуры процессоров ARM, принадлежащего японской корпорации SoftBank. Сумма сделки должна составить около $40 млрд.

Сейчас британский регулятор завершил изучение возможных последствий сделки и выступил против слияния. В CMA признали, что эта сделка может снизить конкуренцию на рынках по всему миру в таких секторах, как центры обработки данных, интернет вещей, автомобили и видеоигры.

«Если Nvidia будет контролировать ARM, то она сможет создавать проблемы своим конкурентам, ограничивая их доступ к ключевым технологиям. В конечном итоге это подавит инновации в ряде важных отраслей», — заявила глава CMA Андреа Коселли.

ARM является разработчиком технологий, используемых многими мировыми производителями, включая AMD, Apple и LG. Эти компании опасаются, что Nvidia сможет получать ранний доступ к новым разработкам ARM, блокируя их для остальных производителей.