Самара, 22 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Шесть тысяч литров подпольного алкоголя изъяли в июле месяце в Самарской области. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Цитата из фильма «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962. СССР Алкоголь

Сообщается, что в июле полицейские продолжили работу по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. В результате они составили 135 протоколов, изъяли шесть тысяч литров спиртосодержащей продукции на сумму свыше 670 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали снижение общего числа алкогольных отравлений.