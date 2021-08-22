Уфа, 22 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. 295 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 54 342 случая заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 50 080 человек, в том числе 82 человека победили вирус в прошедшие 24 часа.

Отмечается, что в минувшие сутки в регионе констатировали смерть 12 пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 1 104 533 человека, завершили вакцинацию 917 016 человек.