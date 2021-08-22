Сент-Этьен, Франция, 22 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лилль» и команда «Сент-Этьен» сыграли боевую ничью в матче третьего тура французской Лиги 1. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол турецкого форварда «Лилля» Бурак Йылмаз, забитый на 38-й минуте, «Сент-Этьен» ответил мячом защитника Сайду Соу, отличившегося на 85-й минуте.

Отметим, в следующем туре «Сент-Этьен» 28 августа на выезде сыграет с клубом «Марсель», а «Лилль» днем позже примет у себя команду «Монпелье».