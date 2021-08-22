Москва, 22 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Жители московских районов Черемушки и Зюзино совсем скоро смогут оценить комфортность и удобство нового городского пространства: специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории рядом состанцией Большой кольцевой линии метро «Зюзино».Об этом рассказалзаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

«С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу», — пояснил Петр Бирюков.

По его словам, в прошлом году в зону благоустройствадобавили улицу Каховка, а в 2021-м — участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта.

Результат работ горожане могут наблюдать уже сейчас: воздушные кабели работники комплекса убрали под землю, тротуары привели в порядок, асфальтобетонное покрытие проезжей части поменяли на новое и обустроили парковочные карманы. Дорогу к новой станции теперь дополнили лавочки для отдыха пешеходов и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро «Зюзино»

Не забыли городские службы и о необходимости поддерживать статус самого зеленого мегаполиса мира.

«Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств, — отметил Петр Бирюков. — На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тыс. кв. м газона и высадили 24 тыс. кустарников».