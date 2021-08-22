Основные работы по благоустройству возле станции «Зюзино» закончены
Москва, 22 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Жители московских районов Черемушки и Зюзино совсем скоро смогут оценить комфортность и удобство нового городского пространства: специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории рядом состанцией Большой кольцевой линии метро «Зюзино».Об этом рассказалзаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, в прошлом году в зону благоустройствадобавили улицу Каховка, а в 2021-м — участок улицы Перекопская от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта.
Результат работ горожане могут наблюдать уже сейчас: воздушные кабели работники комплекса убрали под землю, тротуары привели в порядок, асфальтобетонное покрытие проезжей части поменяли на новое и обустроили парковочные карманы. Дорогу к новой станции теперь дополнили лавочки для отдыха пешеходов и 125 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Не забыли городские службы и о необходимости поддерживать статус самого зеленого мегаполиса мира.