В Индии открыли для ночных экскурсий Тадж-Махал
Агра, Индия, 22 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. После закрытия в марте 2020 Тадж-Махала в Индии для посещения туристов с 21 августа в нем будут возобновлены ночные экскурсии. Об этом 21 августа сообщило ИА «Красная Весна».
Уточняется, что, по данным газеты Hindustan Times, туристы смогут посещать одно из чудес света пять дней в неделю.
При этом указывается, что посещать Тадж-Махал можно буде группами не более 50 человек, которые должны будут использовать необходимые меры индивидуальной защиты.
В то же время вице-президент Туристической гильдии города Агра Раджив Саксена, отметил, комментируя это решение властей, что само по себе разрешение на посещение Тадж-Махала не будет способствовать привлечению туристов, так как в самой Агре продолжаются связанные с пандемией ограничения.
«Туристы хотят наслаждаться ночной жизнью города, они не хотят сидеть взаперти в своих отелях после 10 вечера», —заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что власти Венеции возвращаются к идее ограничения доступа туристов в город.