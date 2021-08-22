Агра, Индия, 22 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. После закрытия в марте 2020 Тадж-Махала в Индии для посещения туристов с 21 августа в нем будут возобновлены ночные экскурсии. Об этом 21 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Уточняется, что, по данным газеты Hindustan Times, туристы смогут посещать одно из чудес света пять дней в неделю.

При этом указывается, что посещать Тадж-Махал можно буде группами не более 50 человек, которые должны будут использовать необходимые меры индивидуальной защиты.

В то же время вице-президент Туристической гильдии города Агра Раджив Саксена, отметил, комментируя это решение властей, что само по себе разрешение на посещение Тадж-Махала не будет способствовать привлечению туристов, так как в самой Агре продолжаются связанные с пандемией ограничения.

«Туристы хотят наслаждаться ночной жизнью города, они не хотят сидеть взаперти в своих отелях после 10 вечера», —заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что власти Венеции возвращаются к идее ограничения доступа туристов в город.